Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa haftaya yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,82 artışla 1.551,12 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,68 puan ve yüzde 0,82 değer kazanarak 1.551,12 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Bütün sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile turizm oldu.
Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 değer kaybıyla 1.538,44 puandan tamamladı.
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