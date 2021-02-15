Cuma günü 62,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,76 artışla 63,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıklamasının ardından bölgede gerilimin tırmanacağı endişesi etkili oldu.

Geçen hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun uyguladığı üretim kesintisiyle desteklenen fiyatlar, koronavirüs salgınında vaka artış hızındaki yavaşlama ve ABD'de teşvik paketinin akaryakıt talebini artıracağı beklentisiyle yukarı yönlü ivmelenmeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,68 ile 63,82 dolar aralığı direnç, 63,52 ile 63,40 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.