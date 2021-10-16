Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 11:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu.l Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek" dedi.
Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti;
Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990’da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek.
Etiketler: İhracat Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı
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