Türkiye ve Uluslararası Tır Ağır Vasıta Şoförleri Derneği Başkanı Sedat Kaplan, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan tır şoförü eksikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin İngiltere ve AB ülkelerinde ortaya çıkan şoför ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğini belirten Kaplan, "Avrupa'daki şoför ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız çünkü ülkemizde şu anda yetişmiş bir güç var." dedi.

Kaplan, güçlü bir Türk şoför camiasının olduğuna vurgu yaparak, güvenilir ve işinin ehli Türk şoförleriyle söz konusu talebi karşılamaya talip olduklarını söyledi.

İngiltere ve Litvanya gibi ülkelerde bulunan şirketlerden şoför talebi aldıklarını belirten Kaplan, konuya ilişkin şunları kaydetti:

Litvanya'daki bir şirket tarafından geçtiğimiz günlerde bize bir teklif geldi. Bizden 300 tane şoför talep ediyorlar. Biz şu anda bu talebi değerlendiriyoruz. Onu karşılayacağız. İngiltere ile ilgili olarak bize gelenler oldu. Geçen hafta toplantı yaptık. Protokollerimizi de yapacağız. Şoförlerimizi İngiltere'ye götürdüğümüz zaman mağdur olmamaları için biz onların garantisi olacağız. Bu garanti kapsamında zaten imzalar atıldığı zaman resmi olarak sıkıntıyı halletmiş olacağız. Yani bir şoför İngiltere’ye gidip de mağdur olmasın, sahipsiz olmasın.

"Uzun dönem olursa biz varız"

3 aylık vize verildiğini duyduk. 3 aylık bir şey için biz yokuz. 3 ay, altı 6 ay olarak yokuz. Uzun dönem olursa biz varız.

Türk şoförler yurt dışındaki talebi çok güzel karşılıyorlar. Gelir yüksek.Yurt içindeki talepte bir sıkıntı yok. Çünkü boşta olan şoförler de var.

Özellikle Litvanya'dan Türk şoförlerle ilgili talep var. Türk şoförleri güvenilir, namuslu ve şerefli insan oldukları için Türk şoförlerini tercih ediyorlar. Çünkü bizim Türk şoförlerimiz ekmeğinin peşinde kullandıkları araca, yüke, her şeyi sahip çıkarlar. Yani Türk şoföründe hırsızlık olmaz.

"Türkiye'den ciddi bir talep var"

Bazı gençlerimiz bugün boş geziyor. Bunları da bu kapsamda değerlendirmek isteriz. Değerlendirmemiz de iyi olacak. Herkes iş güç sahibi olacak. Bu konuda Türkiye'nin her bölgesinden bizi arıyorlar. Türkiye'den ciddi bir talep var. Gençlere tır şoförü olmayı tavsiye ediyorum. Gerekli ehliyeti alıp tır şoförü olsunlar.

Yetişmiş insan gücü sağlayacağız. Hatası olan şoföre zaten belge vermeyeceğiz. Profesyonel yetiştireceğiz. Bir Avrupa'ya nasıl gidiliyor onu da videolarda göstereceğiz.

Kendim 32 yıllık tır şoförü olduğum için biliyorum. Firma sahibi olan arkadaşlarımla da bire bir konuşuyorum. Kazançları söylüyorlar. Gayet güzel, mantıklı kazanıyorlar.

"Nakliye durmayan bir sektör, sürekli yolda"

Öte yandan tır şoförü Ergin Öztürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada özellikle salgın sürecinin nakliye sektörünün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, "Nakliye sektörü durmayan bir sektör, sürekli yolda. Nakliye durduğu zaman aç kalırız." şeklinde konuştu.

Bir firmaya kendi aracıyla çalıştığını ve genellikle Yunanistan'a yük taşıdığını kaydeden Öztürk, Avrupa'da ortaya çıkan şoför eksikliğini gençlerin değerlendirmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Yeni yetişen gençler için bence bulunmaz bir Hint kumaşı. Yani bende şu anda 28, 30 yaşlarında olsam denemek amaçlı bende giderim 5 sene gidip, görmek isterim. Ne çıkacak neyle karşılaşacağız. Ama denemek amaçlı giderim.Gençler, Avrupa'yı bir görsün.Eğer mesleği olmayan ve okumayan gençler varsa eğer bu işe de hevesliyse ve yapacağım ben diyorlarsa yapabilirler." yorumunda bulundu.

