Rekabet Kurulu, BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş. (BSH) tarafından yetkili bayilerinin, çevrim içi pazaryerinde satış yapmasını tamamen yasaklanmasını ve ilgili yasağa uymayan yetkili satıcılarına çeşitli yaptırımlar uygulanmasını öngören muafiyet talebini inceledi.

Rekabet Kurulu, BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (BSH) yetkili bayileri için online satış yasağı talebini reddetti.

"Söz konusu uygulamaya grup muafiyeti tanınamayacağı tespit edildi"

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İncelemede BSH’ın yetkili bayilerini, rakip teşebbüsleri ve onların bayilerini ve pazaryerlerini kapsayan araştırmalar ile tüketicilere ve bayilere yönelik anket çalışmaları yapılmıştır. BSH’ın hem bayileri ile imzaladığı sözleşmeler incelenmiştir.

BSH tarafından, uyguladığı seçici dağıtım sistemi kapsamında, dağıtım sisteminin etkinliğini korumak üzere çevrim içi pazaryerlerinde yapılan satışların yasaklanmak istendiği belirtilerek, çevrim içi pazaryerlerinde yapılan satışların marka imajına zarar verdiği, bedavacılığa yol açtığı, tüketici faydasını azaltıcı etkiler doğurduğu, tüketicilere ürünler hakkında yanlış yanıltıcı bilgiler sunulmasına yol açtığı iddiaları ileri sürülmüştür.

Bu iddialar kapsamında yapılan incelemeler neticesinde BSH’ın bu kaygılarını yönetmek amacıyla çevrim içi pazaryerlerinden yapılacak satışları bütünüyle yasaklamasının elde etmek istediği amaç ile orantılı olmadığı değerlendirilerek, rekabeti kısıtladığı gerekçesiyle ilgili uygulama muafiyet değerlendirmesine tabi tutulmuştur.

Rekabet Kurulu’nun 16.12.2021 tarihli ve 21-61/859-423 sayılı kararında çevrim içi pazaryerlerindeki satışların bütünüyle yasaklanmasının rekabet hukuku mevzuatında yer verilen “eşdeğerlik prensibi”ne aykırı ve alıcıların dağıtım kanalı olarak interneti kullanmasını caydırıcı nitelikte olması, bir başka deyişle sağlayıcıların bayilerine fiziksel ve çevrim içi satış kanallarında yapacakları satışlara ilişkin eşdeğer koşullar getirmesi kuralının ihlal edilmesi sebebiyle söz konusu uygulamaya grup muafiyeti tanınamayacağı tespit edilmiştir.

Akabinde, dosya kapsamında yer alan her türlü bilgi, belge ve delilin analiz edilmesiyle bireysel muafiyet değerlendirmesi yapılmış ve bildirime konu sirkülerde yer alan kısıtlamaya bireysel muafiyet tanınmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç itibarıyla BSH’ın hâlihazırda dağıtım modelini kurduğu bayilik sözleşmeleri ile bayilik sözleşmelerine ek olarak uyguladığı sirkülerdeki ilgili hükümlerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal eder nitelikte olduğuna ve Kanun’un 5. maddesi kapsamında düzenlenen muafiyetten faydalanamayacağına karar verilmiştir."