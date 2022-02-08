Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), 2022 yılı otomobil satış tahminlerine ilişkin açıklama yayımladı.

AB ülkelerinde 2021 yılında yeni otomobil satışlarının çip kıtlığı nedeniyle gerilediği anımsatılan açıklamada, çip arzının 2022'de istikrar kazanması ile AB'deki yeni binek araç satışlarının bu yıl yüzde 8 artarak ve 10,5 milyona ulaşacağı öngörüldü.

Açıklamaya göre, 2022'deki toplam yeni otomobil satış rakamının COVID-19 salgını öncesindeki 2019 yılı seviyesinin yüzde 20 altında seyretmesi bekleniyor.

Avrupa'nın stratejik endüstrilerinin çip krizi gibi olumsuz durumlardan korunması gerektiği kaydedilen açıklamada, AB'nin çip gibi ürünlerde denizaşırı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmasının önemine işaret edildi.

Tedarik sorunlarına rağmen AB genelinde satılan yaklaşık her 5 yeni otomobilin 1'i elektrikli.

Halihazırda, altyapı yayılma hızının elektrikle şarj edilebilen arabalara yönelik tüketici talebinin çok gerisinde kaldığı hatırlatılan açıklamaya göre, 2017 ile 2021 arasında AB'de elektrikli otomobil satışları 10 kattan fazla artarken şarj istasyonları sayısı ancak 2,5 kat arttı.

AB ülkelerinde salgın öncesindeki 2019 yılında 13 milyon adedi aşan otomobil satışları, 2020'de 9,9 milyona, 2021'de ise 9,7 milyona gerilemişti.