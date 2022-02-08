Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 798 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 796,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 797,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.308 lira, Cumhuriyet altını da 5.340 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.818 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel bazda sıkılaşan para politikalarının altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden olduğunu, ancak devam eden jeopolitik risklerin düşüşleri sınırladığını söyledi.

Para politikası yapıcılarının sözle yönlendirmeleri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, teknik açıdan 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 797 lira 30 kuruşken satışı ise 787 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.279 lira satış fiyatı 1.308 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 8 Şubat güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.818,31 dolar

Satış: 1.818,50 dolar

Gram

Alış: 797,30 lira

Satış: 797,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.279,57 lira

Satış: 1.308,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.282,00 lira

Satış: 5.340,00 lira