Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 8 Şubat 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,818 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 8 Şubat’ta gram altın 798 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 8 Şubat 2022 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 798 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 796,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 797,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.308 lira, Cumhuriyet altını da 5.340 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.818 dolardan işlem görüyor.
Analistler, küresel bazda sıkılaşan para politikalarının altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden olduğunu, ancak devam eden jeopolitik risklerin düşüşleri sınırladığını söyledi.
Para politikası yapıcılarının sözle yönlendirmeleri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, teknik açıdan 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 797 lira 30 kuruşken satışı ise 787 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.279 lira satış fiyatı 1.308 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 8 Şubat güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.818,31 dolar
Satış: 1.818,50 dolar
Gram
Alış: 797,30 lira
Satış: 797,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.279,57 lira
Satış: 1.308,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 5.282,00 lira
Satış: 5.340,00 lira
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