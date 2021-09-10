Türkiye'de tasarruf etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunun için de bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sistemine ilgi yoğun.

Sistemin fon büyüklüğü 27 Ağustos itibarıyla 188 milyar lira düzeyine yükseldi. BES’teki katılımcı sayısı 7 milyona, OKS’deki katılımcı sayısı 6 milyona yaklaştı.

İSAD Onursal Başkanı Dr. Turusan Bağcı, bireysel emeklilik fonlarının getirilerinin gerçekten yüksek olduğunu söyledi.

"Enflasyonun çok üstünde, mevduat fonlarının üstünde belki birkaç alternatif yatırım aracının da üstünde ve garantili bir devlet katkısının da olması burada fonları ciddi anlamda büyüttü."

Tasarruf alışkanlıkları değişiyor

BES’teki fon büyüklüğü 174 milyarı, OKS’deki fon büyüklüğü ise 14 milyar lirayı aştı. Peki, bu katılım fonlarına artan talep bireylerin tasarruf alışkanlıklarını nasıl etkiliyor? Bağcı, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İnsanlar şimdi hem tasarruf yapıp hem de hesabında para biriktikçe tabii bu hoşlarına gitmeye başladı. Hatta küçük rakamlarla başlayanlar gelirleri de arttıkça aylık tasarruf miktarlarını artırmaya başladılar. Bu da insanların para biriktirme eğilimlerini ciddi anlamda artırdı."

18 yaş altı bireysel emekliliğe ilgi de her geçen gün artıyor. Sektör temsilcileri ödenen katkı paylarının vergiden düşülmesi gerektiğini belirtiyor. Böylece sistemin tabana yayılmasının kolaylaşacağı ifade ediliyor.