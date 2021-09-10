Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 15:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ticaret Bakanlığı'ndan düzensiz göçmen genelgesi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bir genelge gönderildi. Söz konusu genelgede, göç hareketlerine karşı alınması gereken önlemlere yer verildi.
Ticaret Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan maddelerden bazıları şöyle:
Taşıtlar düzensiz göç girişimleri yönüyle de risk analizine tabi tutulmalı.
Gümrüklü sahaların güvenlik kameraları ile 7/24 kesintisiz takibinde hassasiyet gösterilerek kontrolsüz girişlerin önlenmeli.
Taşıt sahibi, işleticisi ve/veya şoförü ile bulunması halinde taşıtta yer alan eşyanın alıcı ve/veya göndericisinin daha önce göçmen kaçakçılığı suçunu işleyip işlemediği dikkate alınmalı.
Tarama esnasında düzensiz göçmen tespit edilmesi halinde tarama ivedilikle durdurularak taşıt arama hangarına sevk edilmeli.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Ticaret Bakanlığı Düzensiz Göçmenler
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