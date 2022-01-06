Bireysel emeklilik sisteminde yeni dönem başlıyor. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen düzenlemenin yasalaşmasıyla katılımcılara verilecek devlet katkısı 5 puan artırılarak yüzde 30’a çıkarılacak.

Peki bu adım vatandaşa nasıl yansıyacak?

Biriken paranın yüzde 50'si kadar avans imkanı

Kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde 50'sine kadar kısmen ödeme yapılabilecek.

Bu durumda kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25'ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabilecek. Bu fıkra kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin devlet katkısına dair uygulamalar dahil olmak üzere, esas ve usuller bakanlığın uygun görüşü alınarak kurum tarafından belirlenecek.

[Grafik: TRT Haber ]

Devlet katkısı artıyor

Halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltiliyor.

İşveren tarafından ödenenler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 30'una karşılık gelen tutar, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanacak.

BES'e ilginin artması bekleniyor

45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek. Ödenen katkı payları yapılan düzenlemeyle halihazırda sistemde yer alan katılımcılara da uygulanacak.

Emeklilik gözetim merkezi verilerine göre BES katılımcı sayısı 13,3 milyona ulaştı.

Düzenlemeye göre, bu yıl BES’e aylık 5 bin lira prim yatıranlara devlet de her ay 1500 lira katkı sağlayacak. Böylece yıllık 60 bin lira para yatıran katılımcı, 18 bin lira devlet katkısı almış olacak.

Bu yeni düzenlemeyle, BES sisteminde katılımcı sayısının 17 milyona çıkması bekleniyor.

Grafik: Bedra Nur Aygün