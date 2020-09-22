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Benzine indirim geliyor
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirim bekleniyor.
Benzinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. İndirimin 19 kuruş olması öngörülüyor.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Etiketler: benzin indirimi Benzinin litre fiyatı benzin kaç lira akaryakıt litre fiyatları benzinde indirim ne kadar olacakSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 10:58
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