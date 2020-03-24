Düşen petrol fiyatlarının ardından benzinde indirimler peş peşe gelmeye devam ediyor.

Son iki haftada benzin fiyatlarında beşinci kez indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.

Ankara'da benzinin litresi 5 lira 06 kuruşa, İstanbul'da 4 lira 97 kuruşa inecek.

İzmir'de de benzinin litre fiyatı 5 lira 07 kuruş olacak.