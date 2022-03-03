Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Benzin ve motorinde fiyat artışı
Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 53 kuruş, motorinde motorinin litre fiyatında ise 1 lira 33 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinin ve benzinin litre fiyatlarında bu gece yarısından geçerli olmak üzere artışa gidildi.
Fiyat artışı, benzinde 53 kuruş, motorinde ise 1 lira 33 kuruş olarak pompaya yansıyacak.
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