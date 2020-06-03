EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı.

17 ile 25 kuruş arasında indirim

Beklenen açıklama bugün EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştüklerini ve gereken adımların atılacağını belirtti. Yılmaz, Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak” dedi.



Kar marjlarından indirim yapılacak



Bu indirimin petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacağına dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

EPDK akaryakıt dağıtım şirketlerini uyarmıştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve rekabet ortamını bozan akaryakıt fiyat hareketlerine karşı müdahale etme ve tavan fiyat uygulama seçeneği bulunuyor.

"Balans ayarı yapmamız kimseye sürpriz olmasın"

EPDK özellikle son aylarda, koronvirüs süreci ile birlikte akaryakıt sektöründe yaşanan bazı fiyat hareketlerinin hem tüketiciyi mağdur eden hem de rekabet ortamını bozan bir hal aldığını tespit etti.



Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Oyunu kuralına göre oynamak akaryakıt sektörünün bütün oyuncularının kırmızı çizgisi olmalı. Aksi halde sektöre yeni bir balans ayarı yapmamız kimseye sürpriz olmasın" dedi.

Tüm iller için geçerli akaryakıt fiyat marjlarının geçmiş dönemlere göre makul olmayacak biçimde arttığını tespit ettiklerini kaydeden Başkan Yılmaz şunları söyledi:

"İstanbul Avrupa yakası marjlarında yüksek artışlar gördük. Diğer illerde ise marjlar çok daha fazla artış gösterdi. Bunu da hiçbir dağıtıcı, maliyet artışıyla ya da bir başka gerekçeyle açıklayamaz. Bu hareket doğrudan tüketiciyi mağdur etmek ve sektörü dinamitlemektir."

"Ya fiyatlar makul seviyeye çekilecek ya da biz çekeceğiz"

Katkılı ürünlere ilişkin marjların da katkılı olmayan ürün marjlarına kıyasen belirgin bir artış gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, "Katkılı ürünler İstanbul Avrupa yakasında 5 kuruş, diğer illerde 7 kuruş gibi makul olmayan seviyelere çıkmış durumda. Yurt genelinde ortaya çıkan bu artışa EPDK’nın sessiz kalmasını da kimse beklemesin" dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz şöyle devam etti:

"Çok net söylüyorum. Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde. Daha önce 3 kere uyguladığımız gibi bir kez daha gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz."



Bu arada EPDK, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bütün dağıtım şirketlerine bir yazı göndererek fiyat marjlarının bir an evvel makul seviyeye çekilmesi için gerekenin yapılmasını istedi.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.