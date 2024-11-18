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Ekonomi
AA 18.11.2024 13:53

Benzin fiyatında indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 62 kuruş indirime gidilecek.

Benzin fiyatında indirim

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara'da ortalama 43,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 42,68 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 42,89 liradan 42,27 liraya, İzmir'de 43,74 liradan 43,12 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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