Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bazı yetkilerinin Merkez Bankası'na devredilmesiyle ilgili teklif, TBMM'de görüşülmeye başlandı.

Ödeme hizmetlerini tek çatı altında birleştiren teklifin ilk üç maddesi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifle, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından katkı payı alınabilecek kuruluşlar arasından çıkarılacak.

Böylelikle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Ödeme Hizmetleri kapsamındaki görev ve yetkileri, Merkez Bankası'na devredilmiş olacak.

Bu düzenlemeyle, Merkez Bankası'nın, ödeme sistemlerinde yaşanan hızlı gelişmelere cevap verebilmesi, fiyat ve ödeme istikrarının sağlanması için tek yetkili olması hedefleniyor.

Teklifin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda devam edilecek.

Kaynak: TRT Haber