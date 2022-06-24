Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 20:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BDDK'dan ticari kredi düzenlemesi
[Fotoğraf: Arşiv]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ticari kredilerde yeni bir adım attı. 15 milyon liraya kadar döviz varlığı olan şirketlere kredi kullanmaları durumunda döviz varlıklarını 15 milyon liranın üzerine çıkarmama şartı getirdi.
BDDK kararına göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik yeni bir adım atıldı.
Buna göre, döviz varlıkları 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, döviz varlıklarını bu rakamın üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilebilecek.
Döviz ve altında düşüş
Karara göre, kredi kullandıktan sonra döviz varlıkları 15 milyon liranın yüzde 10 üzerine çıkan şirketlere Türk lirası ticari kredi verilmeyecek.
BDDK'nın bu kararı sonrası, döviz ve altında da düşüş meydana geldi.
Etiketler: Ekonomik Düzenlemeler BDDK
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