BDDK kararına göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik yeni bir adım atıldı.

Buna göre, döviz varlıkları 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, döviz varlıklarını bu rakamın üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilebilecek.

Döviz ve altında düşüş

Karara göre, kredi kullandıktan sonra döviz varlıkları 15 milyon liranın yüzde 10 üzerine çıkan şirketlere Türk lirası ticari kredi verilmeyecek.

BDDK'nın bu kararı sonrası, döviz ve altında da düşüş meydana geldi.