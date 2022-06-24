BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile spor, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, makroekonomik verilerdeki yavaşlama işareti ve düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.