Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazancıyla 2.554,08 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile spor, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, makroekonomik verilerdeki yavaşlama işareti ve düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
GES'te talep beklentinin üzerinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz