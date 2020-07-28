Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, nisan ayında bankaların, konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 1'i ile sınırlandırılmasına karar vermişti.

Kurul, mayıs ayında da bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırılmasını uygun görmüştü.

TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen Kurul, mayıs ayında sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları (YMSK) arasından BDDK tarafından belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmişti.

Bu karara istinaden BDDK tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşlar söz konusu sınırlamadan muaf tutulmuştu.

Yapılabilecek finansman işlemleri

Uluslararası kalkınma bankalarının yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden söz konusu muafiyet kapsamında yurt içi bankalarla gerçekleştirebilecekleri finansman işlemleri şöyle sıralanıyor:

- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.(TKYB) ile vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında TKYB’den döviz karşılığında TL alınan) döviz swap işlemleri,

- BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında UKB’nin döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemleri,

- BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemleri,

- Yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemleri.