İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, plastik sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve kartonların ve kağıt veya karton esaslı yer kaplamalarının gıdayla temas edecek olanlarında ve demir veya çelikten demetlenmiş teller, halat ve kabloların bakır-çinko alaşımlarıyla kaplanmış olanlarında Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmayan ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen ithalatta yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Karar, bugünden itibaren on beşinci gün yürürlüğe girecek.