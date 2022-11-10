Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bazı bakır-çinkoyla kaplanmış tellerin ithalatında ilave gümrük vergisi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Demir veya çelikten demetlenmiş teller, halat ve kabloların bakır-çinko alaşımlarıyla kaplanmış olanlarının ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi alınacak.
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, plastik sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve kartonların ve kağıt veya karton esaslı yer kaplamalarının gıdayla temas edecek olanlarında ve demir veya çelikten demetlenmiş teller, halat ve kabloların bakır-çinko alaşımlarıyla kaplanmış olanlarında Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmayan ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen ithalatta yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak.
Karar, bugünden itibaren on beşinci gün yürürlüğe girecek.
Etiketler: Gümrük Vergisi Resmi Gazete
Son Haberler
- 11:03
- 11:02
- 11:16
- 10:59
- 10:59
Sıradaki Haber
Güneş enerjisi 7 Asya ülkesinde 34 milyar dolarlık maliyeti önledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz