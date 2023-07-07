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Ekonomi
AA 07.07.2023 11:42

Bayram tatilinde yaklaşık 275 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı

Türkiye'de, Kurban Bayramı süresince toplam 197 milyon 754 bin 31 litre motorin, 77 milyon 181 bin 734 litre de benzin satışı yapıldı.

Bayram tatilinde yaklaşık 275 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 28 Haziran-1 Temmuz bayram döneminde satışların yüzde 72'sini motorin, yüzde 28'sini ise benzin oluşturdu.

Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı yaklaşık 10 milyon litre, motorin satışı ise yaklaşık 55 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde ise benzin ve motorin satışları artıyor.

Bayram süresince toplam 197 milyon 754 bin 31 litre motorin, 77 milyon 181 bin 734 litre de benzin tüketildi. Böylece toplam akaryakıt satışı 274 milyon 935 bin 815 litre oldu.

Depolar en çok 1 Temmuz'da dolduruldu

Bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkan vatandaşlar, araçlarının depolarını en çok 1 Temmuz Cumartesi günü doldurdu. Söz konusu günde 59 milyon 273 bin 754 litre motorin ve 23 milyon 72 bin 722 litre benzin olmak üzere toplam 82 milyon 346 bin 476 litrelik akaryakıt satışı yapıldı.

Bayramda 6,7 milyar liralık akaryakıt satışı yapıldı

Türkiye'de 4 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 6 milyar 708 milyon 145 bin liralık benzin ve motorin satışı yapıldı. Bu dönemde motorinin litre fiyatı yaklaşık 24,34 lira, benzinin litre fiyatı ise yaklaşık 24,55 lira seviyesinde seyretti.

Bu yıl bayram boyunca en çok motorin satışı 22 milyon 817 bin 668 litre ile İstanbul'da gerçekleşirken, bu şehri 10 milyon 310 bin 158 litre ile Ankara ve 9 milyon 552 bin 709 litre ile İzmir izledi.

Bu dönemde 11 milyon 370 bin 629 litre ile en çok benzin satışı İstanbul'da yapıldı. Onu, 5 milyon 23 bin 419 litre ile İzmir ve 4 milyon 810 bin 92 litre ile Ankara takip etti.

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Kurban Bayramı Akaryakıt
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