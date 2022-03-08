Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı üretimindeki başarısını anlatan Bayraktar, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarma operasyonunun dönüm noktası olduğunu belirtti.

İddialı yeni projelerden de bahseden Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ve muharip insansız uçak sistemi (MİUS) hakkında bilgi verdi.

Bayraktar, şunları söyledi:

"Bayraktar TB3 ve MİUS bir gün devreye girerlerse, nasıl ki bayraktar TB2 SİHA'larımız filolar halinde uçarak muharebe tarihinde paradigma dönüşümüne neden oldular, bu uçaklar da devrim yapacaklar. Biraz daha büyük bir uçak bayraktar TB3, büyük derken biraz daha ağır bir uçak, 200 kilo civarında ve gemiden gemiye nerdeyse en ufak müdahale olmadan inip kalkma kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarlanıyor."

Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının 2023'te göklerde olacağını söyledi.