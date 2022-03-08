Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinin ve benzinin litre fiyatlarında bu gece yarısından geçerli olmak üzere artışa gidildi.

Fiyat artışı, benzinde 1 lira 7 kuruş, motorinde ise 1 lira 59 kuruş olarak pompaya yansıyacak.