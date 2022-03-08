Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 15:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Benzin ve motorinde fiyat artışı
Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 1 lira 59 kuruş artış yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinin ve benzinin litre fiyatlarında bu gece yarısından geçerli olmak üzere artışa gidildi.
Fiyat artışı, benzinde 1 lira 7 kuruş, motorinde ise 1 lira 59 kuruş olarak pompaya yansıyacak.
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