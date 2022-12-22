Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleşti.

Törende konuşan Bayraktar, Baykar'da ve Türkiye Teknoloji Takımı'nda yola çıktıkları ilk günden beri, "Bugünün değil yarının, 10-15 yıl sonrasının yarışlarına devam etmeye hazır ve alanda dünyada en iyi olmayı hedefle." Görüntüyle hareket ettiklerimizi söyledi.

Türkiye'yi 2004'te ilk robot uçakla tanıştırdıklarını, mini İHA'nın hayatta kaldıklarını dile getiren Bayraktar, 6 kilodan başlayan ve şu anda 6 tona ulaşan bir kapanış imza attıklarını anlattı.

Bayraktar, Baykar'ın 2009'da Bayraktar TB2'nin ilk prototipini hayata geçirdiklerini kaydederek şunları sürdürdü:

"2014'te tüm dünyaya kurulan muharebelerde damgasını vuran, muharebelerde paradigmayı inceledi Bayraktar TB2'i hayata geçirdik. Bugün 27 ülkeye ihracat başarı göstermiş. için para topladı.Baykar ihracat sayesinde geçmiş yıl ihracat şampiyonu oldu.Bütün 20 yıllık serüveninde gelirlerinin yüzde 75'inden fazlasını ihracattan elde etti.Bu yıl gelirlerinin yüzde 98'i ihracattan geldi."

"Akıncı TİHA'da 5 ülke ile ihracat sözleşmesini imzaladık"

Selçuk Bayraktar, 2019'da Türkiye'nin ilk taarruzi hava aracını, 6 tonluk Akıncı TİHA'yı uçurduklarını ve 2021'de de TSK'nın envanterine girişini anlatarak "Şu anda da 5 ülke ihracat ile çıkışı imzalanmış durumda. 6 tonluk bir platform. 6 kilogramdan başlıyor ve adım adım 6 tona giden bir serüven görüyoruz.Bunların tüm elektronikleri, yazılımları, aksamı bizim, Türk mühendisleri tarafından kullanan platformlar." diye konuştu.

Cezeri uçan arabaya ilişkin bilgiler veren Bayraktar, bu yöne doğru ilerlediğini söyledi.

Kısa süre önce Türkiye'nin ilk askeri savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini anımsatan Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu 20 yıllık hayalimizdi. 6 kilogramdan başlayan serüvende Kızıelma'mızdı bir gezgin medeniyetimizin de ülküsü olan. Askerlerin ilk savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma yoğun bir çaba ve gayret sonucu Akıncı'dan 3 yıl sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdi. geliştirilmiş platformlar.Aslında robot uçaklar.Bütün bu içindeki donanımlardan sayısız satır yazılımlara kadar hepsi Türk mühendisler, ekip tarafından geliştirilmiş teknolojiler."

"Gayretlerimiz zaman içinde geçen bir anlam kazanıyor"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar, 20 yıllık mücadelelerini özetleyen ve kızılelmalarını anlatan bir video göstermek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ne ürettiğimiz ile bir yere varamıyoruz. Ancak nasıl ve neden sorularına cevaplarla gayretlerimiz ve çabalarımız zaman alıyor geçen bir anlam kazanabiliyor. Rahmetli babamız Özdemir Bayraktar hayatını bu alana adamıştı, adeta vakfetmişti. İş yerinde yaşıyordu, annem de bizle yaşıyor iş yerinde. Bizimle birlikte birlikte çalışıyor.O da ben doğmadan önce iktisat ebeveyni,kartlı bilgisayarlarda programlama yapmış.Burada Şırnak Gabar Dağı.Bizim ilk denemeleri ürettiğimiz yer.Babamın hayatını bu alana vakfetmiş bir mühendisti."

"En büyük inovasyon ahlaktan ve dosdoğru yollardan milim taviz yürüyebilmek"

Selçuk Bayraktar, inovasyona ilişkin bakış açısını paylaşarak dünyada muharebe tarihini değiştirecek kumandalı hava araçlarını yapma ve devrim yapacak sistemler geliştirmenin bir inovasyon olduğunu dile getirdi.

Kendilerinin yaptıkları mücadelede önemli bir inovasyona açıklama yürütme belgesi Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bizim için inovasyon herkesin 'Yapılamayacağı' belirtilen yerde ahlaktan ve dosdoğru yollardan milim taviz yürüyebilmek. Bürokrasinin dolambaçlı yollarına asla bulaşmadan, aldığın doğrudan asla ayrılmadan hatta tüm yolların tıkanması üzerine yinelendiğinden ayrılmadan, askerle birlikte okyanusa, bu mücadele için hayatını vakfetmek ve Yoldan asla ayrılmadan mücadele etmek bence en büyük inovasyondur.

'Kızılelma 30 sene sonrası için dahi son platform' görüşü"

Bayraktar, Kızılelma'nın yaklaştığıkça uzaklaşan bir menzil olduğunu belirten "Atmosferde oluşturduğu en güçlü ve son platform. çok yol var.Ancak bundan sonra için atmosferde kalmak belki 30 sene sonra için dahi son platform çalışması." dedi.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürüttükleri çalışmalardan bahsetmeen Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisinde marşlar bestelenir teknolojilere sahip olmaya kazanacaklarını anlattı.

Bayraktar, Türkiye'nin, onların tüm diğer sivil varlıklarına da zararsızlığa yol açacak şekilde lider olması için TEKNOFEST'i işlettiklerine işaret ederek ilk yıl 20 bin çocuklarına başvurdukları, bu sene 1'in üzerindeki fazla öğrencisi 40'ı aşkın yarışmasında mücadele etmek için başvurdukları, onları geleceğini Aziz Sancarları söyledi.