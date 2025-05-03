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Ekonomi
AA 03.05.2025 11:41

Başkentten 4 ayda 4,6 milyar dolarlık ihracat

Ankara'dan bu yılın ocak-nisan döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 4 milyar 568 milyon 4 bin dolara yükseldi.

Başkentten 4 ayda 4,6 milyar dolarlık ihracat

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ülkenin nisan ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 artarak 20,9 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek ikinci nisan ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde ise Türkiye'nin ihracatı 86,2 milyar doları aştı.

Ocak-nisan döneminde Ankara'dan yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4 artarak 4 milyar 568 milyon 4 bin dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde Ankara'dan 3 milyar 825 milyon 245 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-nisan döneminde Çin'in en fazla satış yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde Çin'e 325 milyon 50 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 323 milyon 390 bin dolarla Almanya, 290 milyon 988 bin dolarla ABD, 250 milyon 269 bin dolarla Bulgaristan ve 197 milyon 895 bin dolarla Irak takip etti.

Ankara'nın ihracatında kimyevi maddeler zirvede

Başkentten yılın ilk 4 ayında yapılan dış satımda "kimyevi maddeler ve mamulleri" 524 milyon 654 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 491 milyon 208 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 473 milyon 803 bin dolarla "makine ve aksamları", 380 milyon 566 bin dolarla "elektrik ve elektronik" ve 375 milyon 139 bin dolarla "madencilik ürünleri" takip etti.

Ocak-nisan döneminde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 197,2 ile "gemi ve yat hizmetleri" oldu.

Söz konusu sektörü, yüzde 106,4 ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri" yüzde 20 ile "kuru meyve ve mamulleri" ve yüzde 18,6 ile "çelik" izledi.

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