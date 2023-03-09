Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınır yüzde 10'a çıktı
BDDK, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) açıklamasına göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bugün tarihli kararı kapsamında, bankaların mutlak değeri daha önce azami yüzde 5 olarak belirlenen yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranı ile konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranının yüzde 10'a çıkarılmasına karar verdi.
BDDK, aralık ayında bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınırı yüzde 20'den yüzde 5'e çekmişti.
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