Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 22 Nisan ile biten haftada 31 milyar 857 milyon 601 bin lira artarak 6 trilyon 292 milyar 620 milyon 333 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,03 artışla 2 trilyon 609 milyar 997 milyon 241 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,18 artarak 3 trilyon 439 milyar 765 milyon 714 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 243 milyar 961 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 216 milyar 21 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 22 Nisan itibarıyla 172 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,20 artarak 776 milyar 563 milyon 553 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,68 artışla 690 milyar 40 milyon 485 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,58 yükselişle 348 milyar 195 milyon 444 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 290 milyar 781 milyon 184 bin lirası konut, 11 milyar 99 milyon 436 bin lirası taşıt ve 474 milyar 682 milyon 933 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 22 Nisan ile biten haftada 45 milyar 529 milyon 852 bin lira artarak 5 trilyon 388 milyar 236 milyon 543 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,74 artış kaydetti.