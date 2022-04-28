Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden kuru üzüme Avrupa ülkelerinin ilgisi devam ediyor.

Yıllık ortalama 250 bin ton rekolteyle Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin neredeyse tamamının karşılandığı Manisa'da üretici, ağustostaki yeni hasada hazırlanırken ihracatçılar ise geride kalan sezonun ürünlerini yurt dışına pazarlamaya devam ediyor.

Bu yıl ihracat arttı

Çekirdeksiz kuru üzümde ihracat sezonunun başladığı 1 Eylül'den bu yana Türkiye'den 104 ülkeye 290 milyon 530 bin dolar değerinde 162 bin ton kuru üzüm ihraç edildi.

Bu dönemdeki ihracat, bir önceki sezonun aynı dönemine kıyasla değer bazında yüzde 3 artış gösterdi.

En fazla ihracat Avrupa'ya

Türkiye'nin bu dönemdeki 290,5 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatının yaklaşık yüzde 52'sine denk gelen 153,2 milyon dolarlık kısmı, Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı.

Birleşik Krallık'a, kuru üzüm ihracatının yüzde 25'ine denk gelen 72,7 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 43,7 milyon dolarla Almanya ile 26,9 milyon dolarla Hollanda izledi.

Diğer Avrupa ülkelerinin, kuru üzüm ihracatındaki payı ise yüzde 4,2 oldu.