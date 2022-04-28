Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
TPAO'nun Tekirdağ'daki petrol işletme ruhsatı uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Tekirdağ il sınırları içerisinde yer alan bir petrol işletme sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Tekirdağ'daki 804 hektar yüzölçümüne sahip sahası için petrol işletme ruhsatı 17 Nisan'dan itibaren 10 yıl süreyle uzatıldı.
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