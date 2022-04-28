Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Tekirdağ'daki 804 hektar yüzölçümüne sahip sahası için petrol işletme ruhsatı 17 Nisan'dan itibaren 10 yıl süreyle uzatıldı.