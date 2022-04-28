Dünya Altın Konseyi ile Türkiye Altın Madencileri Derneği tarafından gerçekleştirilen toplantıda sürdürülebilir ve sorumlu madencilik prensiplerinin uygulamaları konusunda dünyada gelinen son nokta ele alındı.

Madencilik sektöründeki çeşitli kesimlerden çok sayıda temsilcinin yer aldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan Altın Madencileri Derneği Genel Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'de altın madenciliği ve altın rafinasyonunun dünya standartlarında yürütüldüğünü belirtti.

Yılda 160 ton altın ithal ediliyor

Türkiye'nin yer altı kaynakları açısından dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, "Bu kaynakları gün yüzüne çıkarmanın ve ülke ekonomisine kazandırmanın yolu madencilikten geçiyor. Altın birikimi ve yatırımı yapmayı seven bir toplum olarak Türkiye'nin sadece altın tüketiminde yıllık ortalama ihtiyacı yaklaşık 200 tonu bulurken, buna karşın üretim düzeyimiz mevcut durumda 40 ton seviyesinde kalmaktadır. Ülkemizdeki altın kaynağı potansiyelinin ise 6 bin 500 ton düzeyinde olduğu akademik çalışmalar neticesinde ortaya konulmuştur. Bu potansiyel doğrultusunda, ekonomik açıdan kendi ihtiyacımızın tamamını üretmeye odaklanmak akılcı bir yaklaşım olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Türkiye'nin yılda 160 ton altın ithal ettiğini anımsatarak, "Eğer koşullar ve sektörün ortaya çıkarttığı projelerin ileriye doğru gitmesi mümkün kılınırsa, biz Türkiye'de yılda 100 ton altın üretilebileceğine gerçekten inanıyoruz" dedi.