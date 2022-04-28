Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nisan ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Yardımların,"Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım", "Muhtaç Asker Ailelerine Yardım", "Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım", "Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı" kapsamında verildiğini belirten Yanık, "Böylece 4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 119,5 milyon lira sosyal yardım ödemesi yaptık." ifadelerini kullandı.

Düzenli olarak yapılan ödemelerin detaylarını paylaşan Yanık, "Eşi vefat eden ve ihtiyaç sahibi kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu kapsamda toplam 76,3 milyon lira destek sağladık." bilgisini verdi.

Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini hatırlatarak, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 21,7 milyon lira yatırdıklarını kaydetti.

Anne, babası veya her ikisi de vefat eden 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını aktaran Yanık, bu kapsamda 21,5 milyon lirayı hesaplara yatırdıklarını bildirdi.