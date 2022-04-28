Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,8'e güncellendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 sonu enflasyon tahminini, yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yukarı yönlü güncelledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen "Enflasyon Raporu 2022-II Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncellediklerini açıkladı.
Kavcıoğlu, şunları kaydetti;
2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükselttik.
Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 42,8, 2023 sonunda yüzde 12,9 ve 2024 sonunda yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir.
Yılın ilk çeyreğinde küresel emtiadaki yükseliş enflasyondaki yükselişin ana belirleyicisi olmuştur.
Alınan tedbirlerle beraber enflasyonun düşme eğilimine gireceğiniz düşünüyoruz, Mayıs ayından sonra aşağı doğru inmeye başladığını görüyor, tahmin ediyoruz.
Ayrıntılar gelecek...