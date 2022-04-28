Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 bin hanenin elektriği Meriç Nehri'nden sağlanacak
Edirne'de, Meriç Nehri üzerine kurulacak "Arşimet Burgu Tribünlü Hidroelektrik Santrali"nden yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilecek.
Meriç Nehri üzerine kurulacak lastik savaklı "Arşimet Burgu Tribünlü Hidroelektrik Santrali" kendi kategorisinde dünyanın en büyük projelerinden biri olacak.
Nehrin iki kıyısı arasına konacak 70'er metrelik 3 lastik savak, toplam 210 metre uzunluğunda.
Santralden yılda 35 milyon gelir ve 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretimi öngörülüyor. Yaklaşık 5 bin hanenin yıllık enerji arzını karşılaması bekleniyor.
Proje kapsamında Meriç Nehri üzerine inşa edilen Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali için de çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Elektrik
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