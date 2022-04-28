Meriç Nehri üzerine kurulacak lastik savaklı "Arşimet Burgu Tribünlü Hidroelektrik Santrali" kendi kategorisinde dünyanın en büyük projelerinden biri olacak.

Nehrin iki kıyısı arasına konacak 70'er metrelik 3 lastik savak, toplam 210 metre uzunluğunda.

Santralden yılda 35 milyon gelir ve 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretimi öngörülüyor. Yaklaşık 5 bin hanenin yıllık enerji arzını karşılaması bekleniyor.

Proje kapsamında Meriç Nehri üzerine inşa edilen Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali için de çalışmalar sürüyor.