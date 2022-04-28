Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi mart ayında 95,7 iken, nisanda yüzde1,1 oranında azalarak 94,7 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde7,3 oranında azalarak 67,3 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde0,5 oranında azalarak 107,7 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde3,0 oranında artarak 114,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde2,9 oranında artarak 119,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde3,0 oranında artarak 83,5 değerini aldı.