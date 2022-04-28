Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.770,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.755,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,7 üzerinde 2.750 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentilerine karşın bilanço sezonunda beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının pay piyasalarında iyimserliği desteklediğini açıkladı.

Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nu açıklayacak

Nisan vadeli endeks kontratında vade sonuna 2 işlem günü kaldığını anımsatan analistler, yaklaşık 160 bin açık pozisyon bulunduğunu, pozisyon kapatma ve taşıma işlemlerinin yanı sıra açıklanan bilançoların etkisiyle oynaklığın yüksek seyredebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yanı sıra yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.770 ve 2.800 seviyelerinin direnç, 2.730 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.