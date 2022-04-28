Malatya Karakaya Baraj Gölü'nde 2 yıl önce üretimine ağırlık verilen ve ilk yıl bin ton ihraç edilen Türk somonunda üretim için yeni yatırımlar hayata geçiriliyor.

Geçen yıl 6 bin ton Türk somonu üretilen kentte, yeni yatırımlarla üretim miktarının artması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, girişimcilere verilen teşviklerle gölün Türk somonu ve alabalık üretiminde cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Barajdaki balık üretiminin geçmiş yıllarda 3 bin ton dolayında olduğuna dikkat çeken Macit, "Şu an 9 bin tonluk balık üretimi var, bunun 6 bin tonu Türk somonu. Bu balıkların büyük kısmı Rusya, Japonya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor" dedi.

"Malatya üretimde ikinci sıraya yükseldi"

Yeni yatırımlarla üretimin ve ihracatın hızla artacağını anlatan Tahir Macit, şöyle konuştu:

"Malatya son yıllardaki yatırımla üretimde ikinci sıraya yükseldi. Bölgede kümeleşme oldu. Balık yetiştiriciliğinde ilimizde kümeleşmeyle birlikte yeni yatırımcılarımızın başvurusu var. Yeni yatırımlarla 9 bin ton olan balık üretimimizi 17 bin tona, 6 bin ton olan somon üretimimizi de 14 bin tona çıkaracağız ama bu rakam yeterli değil. Çünkü bulunduğumuz alanın kapasitesi 120 bin ton. 17 bin ton üretsek dahi henüz yolun başındayız. Kafeslerde üretilen balıkların ilimizde işlenmesi, paketlenmesi ve yurt dışına gönderilmesi için de çalışmalarımız var. "

Çalışmaların gelecek yıl tamamlanması bekleniyor

Yatırımcılardan üçünün Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan destek alacağını vurgulayan Macit, "Bazı yatırımcılar alan kiralamasını gerçekleştirip çalışmalara başladı. Gelecek yıl itibarıyla çalışmaların tamamlanmasıyla üretime geçilecek" dedi.

Macit, yurt dışından da yatırımcı ilgisiyle karşılaştıklarına değinerek, kenti ziyaret eden yatırımcıları havaalanında karşılayıp kendilerine sahayı gezdirdiklerini ve şehrin potansiyelini anlattıklarını söyledi.