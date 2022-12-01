Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Kasım itibarıyla 55 milyar 397 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 166 milyar 828 milyon liradan 7 trilyon 222 milyar 225 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 106 milyar 589 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1,2 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 554 milyar 631 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 1 trilyon 19 milyar 692 milyon liraya çıktı.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Kasım itibarıyla 12 milyar 517 milyon lira artışla 1 trilyon 19 milyar 692 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 355 milyar 848 milyon lirası konut, 39 milyar 67 milyon lirası taşıt ve 624 milyar 777 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 211 milyon lira artarak 918 milyar 368 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,9 yükselerek 391 milyar 565 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 184 milyar 991 milyon lirası taksitli, 206 milyar 574 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 77 milyon lira azalarak 161 milyar 162 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 136 milyar 59 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 64 milyar 390 milyon lira artarak 1 trilyon 587 milyar 912 milyon lira oldu.