Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimini belirlemek üzere TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'la Bakanlık'ta bir araya geldi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/jVbqOaQf0q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 1, 2022

TİSK Başkanı Akkol'un toplantı öncesinde yaptığı açıklamadan öne çıkan başlıklar:

"İşverenlere ilave bir maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek"

Emekli çalıştırırsanız bu tabii hem istihdamın devamı hem işverenler için bir risk. Dolayısıyla bu konuyu birkaç aydır dile getiriyoruz. Sayın bakanımız müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda kapalı bir toplantıda vermişti. Bugün tekrardan teyidini alarak sizlerle paylaşıyorum. Emeklilerle normal emekli olamayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. İşverenlere ilave bir maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek.

Bu konu sadece işverenler için değil aynı zamanda emekli olup çalışmak isteyen çalışanlar için de kıymetlidir. Bunun müjdesini sayın Bakanımız bizlerle paylaştı.

"KGF'den uygun kredi ile işverenler yalnız bırakılmayacak"

İkinci konumuz, aynı anda hatta aynı günde emekli olması durumunda işverenler için ciddi bir finansman problemi doğması söz konusu. Büyük işletmeleri, küçük işletmeleri düşünün oldukça yüklü sayıda emekliden bahsediyoruz. Aynı gün kıdem tazminatı alınması durumunda da çalışanın işçinin mağdur olma durumu var. Bu konu da bizim uzun süredir taleplerimiz arasındaydı. Sayın Bakanımız az evvel yine müjdeyi verdi. Hazine ve Maliye Bakanımızın da bu sürece destekçi olduğunu ifade etti. KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini az evvel aldık. Kıdem tazminatlarıyla ilgili çok uygun kredi faiziyle işverenlere destek olacak. Kıdem tazminatları da dolayısıyla çalışanlara gidecek.

"Emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor"

Üçüncü konu özellikle kritik bazı sektörlerde ve şirketlerde yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda üretimi, ihracatı etkileyen durumlar olabiliyor. Bazı departmanlar komple emekli olabiliyor. Dolayısıyla kıdemin önemli olduğu sektörde iş sağlığı ve güvenliği riskleri doğabilecek.

Biz de ülke olarak çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden ama aynı zamanda biraz evvel saydığım, üretimin ihracatın devamına da mani olmadan bir planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor. Bu konunun yine ülke için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu üç başlık dışında ilave önerilerimiz oldu. Bunları sayın bakanımıza aktardık. Şu anda süreç olumlu gidiyor. Yakın zamanda biz de sizler gibi konunun resmileşmesini bekliyoruz.

Asgari ücret

Bugün gündemimizde asgari ücret yok ama sizlerin soracağınızı tahmin edeceğim için birkaç cümle de onunla ilgili edeyim. Bugün sürecin ilk günü TÜRK-İŞ başkanımız sayın Ergün Atalay yukarıda, sayın Bakanımız yukarıda. Az sonra benim de katılacağım bir toplantıyla hem süreci hem de takvimi detaylandıracağız. Bir komisyonumuz var biliyorsunuz. Komisyon hem işçi tarafını hem işveren tarafını hem de kamuyu temsil ediyor. Bu komisyona kimin üye olacağıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Yakın zamanda da ilk toplantısını yapacak. Bugün esasında bir TÜRK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TİSK olarak bir planlama için buradayız.

"Bu ortak mutabakatın devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Ben esasında kamuoyuyla birkaç kez paylaşmıştım. Ben son 2 asgari ücretteki üçlü imza sürecini çok önemsediğimi tekrar ifade etmek istiyorum. Son 2 asgari ücreti hem işçi tarafının temsilen TÜRK-İŞ'in imzasıyla hem devletin imzasıyla hem de işverenlerimizin imzasıyla ortak bir mutabakatla hayata geçirmiştik. Bu ortak mutabakatın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ortak mutabakatın devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu ortak mutabakatın ülkemizin ihtiyacı olan bir husus olduğunu biliyoruz. Buna inanıyoruz. Dolayısıyla bu dönemde biz işverenler olarak üçlü imza için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Burada tabii benim altını çizmek istediğim konu şu: İşverenlerimizin razı olduğu, işçi tarafının memnun olduğu, aynı zamanda da işletmelerimizi koruyan dengeli, istikrarlı bir rakam için biz de elimizi taşın altına koyacağız. Bu sürecin hem EYT sürecinin hem de asgari ücret sürecinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.