Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 27 Ocak ile biten haftada 68 milyar 293 milyon 364 bin lira artarak 9 trilyon 466 milyar 186 milyon 775 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,04 artışla 4 trilyon 959 milyar 646 milyon 210 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,8 azalışla 4 trilyon 124 milyar 116 milyon 759 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 230 milyar 719 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 196,1 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 27 Ocak itibarıyla 2 milyar 85 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 62 milyar 578 milyon 437 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,04 artışla 879 milyar 690 milyon 624 bin lira, kredi kartları bakiyesi de yüzde 3,3 yükselişle 691 milyar 999 milyon 856 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 331 milyar 134 milyon 969 bin lirası konut, 41 milyar 462 milyon 972 bin lirası taşıt ve 689 milyar 980 milyon 496 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 27 Ocak ile biten haftada 88 milyar 559 milyon 160 bin lira artarak 7 trilyon 507 milyar 980 milyon 929 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6 artış kaydetti.