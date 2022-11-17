Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 11 Kasım ile biten haftada 171 milyar 803 milyon 768 bin lira artarak 8 trilyon 857 milyar 142 milyon 473 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,77 artışla 4 trilyon 129 milyar 991 milyon 344 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0,37 yükselişle 4 trilyon 363 milyar 92 milyon 415 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 246 milyar 533 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 212 milyar 912 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 11 Kasım itibarıyla 3 milyar 712 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,12 artarak 953 milyar 193 milyon 807 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,92 artışla 817 milyar 218 milyon 346 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,89 yükselişle 553 milyar 470 milyon 332 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 325 milyar 539 milyon 42 bin lirası konut, 27 milyar 809 milyon 970 bin lirası taşıt ve 599 milyar 844 milyon 795 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 11 Kasım ile biten haftada 65 milyar 899 milyon 984 bin lira artarak 6 trilyon 836 milyar 760 milyon 245 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,26 artış kaydetti.