Bandrollü ürünlere yönelik 29 bin denetim yapıldı

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren üretici veya ithalatçı firmaların takibi için Ürün İzleme Sistemi kullanılıyor.

Sistem, vergi kayıp ve kaçağını önleyerek bu yükün adaletli ve dengeli dağılımını sağlamayı hedefliyor. Mükelleflerin matrahlarına ulaşmak için teknolojik imkanlar kullanılarak, üretilen ve ithal edilen bu ürünlerin bandrol, kod veya kodlanmış etiketler aracılığıyla takibi sağlanıyor.

Ülke genelinde Ürün İzleme Sistemi kapsamındaki denetimler, defterdarlıklara bağlı özel eğitimli bandrol denetim ekiplerince mobil denetim cihazları da kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Geçen yıl 73,9 milyon lira usulsüzlük cezası kesildi

Ürün İzleme Sistemi kapsamında gerçekleştirilen saha denetimleri sonucunda, geçen yıl bandrollü ürünlere yönelik mükellefler nezdinde yapılan denetim sayısı 28 bin 777 oldu. Bu sayı, 2024'te 24 bin 915 olarak kayıtlara geçmişti.

Denetlenen alkol ve tütün ürünü sayısı 24 milyon 238 bin 873'ü bulurken, savcılıklara bildirilen mükellef sayısı 641 olarak kayıtlara geçti. Denetimler kapsamında 73 milyon 946 bin 434 lira usulsüzlük cezası kesildi. Kesilen usulsüzlük cezası tutarı, 2024'te 29 milyon 475 bin 323 lira olmuştu.

Başkanlıkça 2025'te taklit ve yanıltıcı bandrollü olarak tespit edilen 200 bin 375 paket tütün mamulü ve 11 bin 401 şişe alkollü içki, kolluk birimlerine bildirilerek adli sürecin başlatılması sağlandı.

Bu dönemde alkollü içki ve tütün ürünlerinin yanı sıra makarona yönelik denetimler de devam etti. Bu kapsamda 828 milyon 78 bin 184 makaron denetlendi. Bandrolsüz, taklit ve yanıltıcı bandrollü olduğu tespit edilen 129 milyon 868 bin 297 makaron, kolluk birimlerine bildirilerek adli süreç başlatıldı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, GİB'e bağlı ekiplerin de katılımıyla yasa dışı tütün mamulü ve alkollü içki kaçakçılığı-sahteciliğine yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda, 158 bin 457 litre etil alkol, 149 bin 992 şişe kaçak-sahte içki, çok sayıda kaçak-sahte alkollü içki yapım malzemesi ve sahte bandrol, kolluk birimlerine bildirildi.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamındaki denetimler

GİB, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında perakende olarak akaryakıt satışı yapan tacirlere yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaz uygulaması zorunluluğu getirirken, bu doğrultuda denetimler yapılıyor.

GİB, söz konusu cihazlardan anlık ve günlük rapor alırken, bu bilgiler denetim raporlarında ve saha denetimlerinde kullanılıyor.

Yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaz uygulamasında, geçen yıl sonu itibarıyla aktif cihaz sayısı 53 bin 328'e, bu cihazları kullanan mükellef sayısı 10 bin 994'e ulaştı.

Bu kapsamda, 2025'te ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarında 92 bin 945 denetim yapılarak 79 milyon 250 bin 74 lira ceza kesildi.