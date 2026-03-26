TRT Haber 26.03.2026 10:08

Yunanistan ekonomik verileri karşılaştırdı, kazanan Türkiye oldu

Yunan basını, Türkiye ile Yunanistan arasında ekonomik rekabeti masaya yatırdı, son verileri paylaştı. Sonuçlar, iki ülkenin farklı yönlerde ilerlediğini ve birçok alanda Türkiye’nin öne çıktığını ortaya koyuyor.

Yunanistan’ın Pentapostagma gazetesinde yayınlanan bir araştırmada, uluslararası araştırmalar ve istatistik sonuçları mercek altına alındı.

Türkiye ile Yunanistan arasında, ekonomik rekabet masaya yatırıldı, son veriler paylaşıldı.

Turizm gelirleri, ihracat ve yakıt fiyatları gibi birçok başlıkta Türkiye’nin öne çıktığı bildirildi.

Yakıt fiyatlarında Yunanistan dikkat çekici şekilde pahalı kalırken, litre başına benzin fiyatı 1.92 euroyu aşarken Türkiye’de bu rakam 1.20 euro seviyesinde bulunuyor.

Turizm gelirlerinde de Türkiye açık ara önde.

Yunanistan 2025’te 23,6 milyar euro gelir elde ederken, Türkiye 56,2 milyar euryu aşarak rakibini ikiye katladı.

İhracatta ise tablo daha çarpıcı: Yunanistan 48,6 milyar euroda kalırken, Türkiye 236 milyar euro ile büyük bir sıçrama yaptı.

Rakamlar, iki ekonomi arasındaki farkın farklı alanlarda yön değiştirdiğini, ancak genel tabloda Türkiye’nin özellikle üretim ve ihracat gücüyle öne çıktığını gösteriyor.

