Balkan coğrafyasına geçen yıl 23,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına 2024 yılında toplam 23 milyar 408,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Yılın tamamında Balkanlar coğrafyasına dış satım yüzde 17,2 artarken, Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat geçen yıl 7 milyar 547,3 milyon dolarla Romanya'ya yapıldı.

Romanya'yı, 4 milyar 403,4 milyon dolarla Bulgaristan, 3 milyar 326,4 milyon dolarla Yunanistan, 2 milyar 501,2 milyon dolarla Slovenya ve 1 milyar 783,3 milyon dolarla Sırbistan izledi.

Söz konusu dönemde Arnavutluk'a 919,5 milyon dolarlık, Kosova'ya 791,5 milyon dolarlık, Bosna Hersek'e 712,5 milyon dolarlık, Hırvatistan'a 643,6 milyon dolarlık, Kuzey Makedonya'ya 621,8 milyon dolarlık ve Karadağ'a 158,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Balkan coğrafyasına yapılan ihracat, geçen yıl 10 ülkede artarken, 1 ülkede düşüş kaydetti

2024'te bölge ülkeleri arasında 2023'e göre rakamsal olarak ihracatını en fazla artıran ülke 997,9 milyon dolarla Romanya oldu. İhracat artışında bu ülkeyi sırasıyla, 722,4 milyon dolarla Yunanistan, 529,5 milyon dolarla Bulgaristan, 497,7 milyon dolarla Slovenya, 301,9 milyon dolarla Sırbistan, 218,3 milyon dolarla Arnavutluk, 84,9 milyon dolarla Kosova, 33,6 milyon dolarla Hırvatistan, 29,5 milyon dolarla Bosna-Hersek ve 29,1 milyon dolarla Makedonya izledi.

Bu dönemde Karadağ'a yapılan ihracat ise 1,4 milyon dolar geriledi.

İstanbul'un Balkanlara ihracatı 10 milyar doları aştı

Balkan ülkelerine gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya gerçekleştirilen dış satımın 10 milyar 460,6 milyon dolar olduğu görüldü.

Geçen yıl İstanbul'dan yapılan toplam ihracat 92 milyar 138,2 milyon dolar düzeyinde gerçekleştirilirken, bu ilden Balkan ülkelerine yapılan ihracatın payı ise yüzde 11,4 oldu.

Dış satımda sanayi sektörü öne çıktı

Balkan coğrafyasına geçen yıl yapılan dış satımda sanayi sektörü öne çıktı. Sanayi grubu bünyesindeki kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü bu dönemde Balkan ülkelerine 4 milyar 237,9 bin dolarlık ihracat yaptı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 4 milyar 51,6 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 3 milyar 273,3 milyon dolarla çelik, 1 milyar 800,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller ve 1 milyar 547,6 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.