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Ekonomi
TRT Haber 13.01.2025 11:35

Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrette iyileştirmeyi yaparız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette ihtiyaç hasıl olursa biz hükümet olarak çalışırız, Temmuz'da gereken iyileştirmeşi yaparız" dedi.

Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrette iyileştirmeyi yaparız

Bakan Işıkhan, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruları cevapladı.

Işıkhan, bazı belediyelerin SGK'ya olan borçlarına ilişkin, "Belediyelerin borçlarının 30 altın ton tutarında olduğu söylendi, doğru değil. Belediyelerin bugünkü SGK borcu şuan 167 milyar lira bu da yaklaşık 55 ton altın yapıyor. Bu borçların 3'te 1'i CHP'li belediyelerin borcu deniyor. Bu da yanlış. Tüm belediyelerin borçlarının yüzde 70'i tek başında CHP'li belediyelere ait. Bunlarla ilgili tüm belge ve dökümanlar elimizde mevcut. 30 büyükşehir belediyesinin yalnızca 14'ü CHP'li ama büyükşehir borçlarının yüzde 80'e yakını yüzde 76'si CHP'li belediyelere ait." ifadelerini kullandı.

En borçlu 30 belediyeden 23'ünün CHP belediyesi olduğunu vurgulayan Işıklan, "Toplam borcun yüzde 70'i CHP belediyesi. Bu belediyeler borçlarını ödemek yerine sürekli katlıyorlar. Kamuoyunu aydınlatmamızda yarar var, belediyelerde çalışmakta olan işçi ve memur sigorta kolunda toplam SGK alacağının 4'te 1'i belediyelerin borcudur. Ayrıca SGK'nın tüm bu anlattıklarımı tek kalemde değerlendirsek bile özetle en borçlu kurum ve kuruluşlar yine CHP'li belediyelere ait oluyor." diye konuştu.

Asgari ücret

Bu yıl için belirlenen asgari ücret tutarının ihtiyaç olması halinde temmuz ayında yeniden değerlendirilebileceğini söyleyen Işıkhan, "Asgari ücrette ihtiyaç hasıl olursa biz hükümet olarak çalışırız, Temmuz'da gereken iyileştirmeşi yaparız" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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