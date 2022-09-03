Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkçılar sübvansiyonlu tarım kredisi kullanabilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçılar için çok yönlü destekler hayata geçiriliyor. Balıkçılar, destek kredisinin yanı sıra sübvansiyonlu tarım kredisi de kullanabilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, onay ruhsatı olanlar Ziraat Bankası aracılığı ile balıkçılık destek kredisi kullanabiliyor.
Faiz indirimli tarım kredisi kullanmayanlar ise 15 milyon liraya kadar yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda bu krediden yararlanabilecek.
Daha önce sübvansiyonlu tarım kredisi alan balıkçılar, ödeme güçlerini aşmamak kaydıyla ilave kredi talebinde bulunabilecek.
Etiketler: Balıkçılık Destek Ödemesi Tarım ve Orman Bakanlığı
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