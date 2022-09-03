Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, onay ruhsatı olanlar Ziraat Bankası aracılığı ile balıkçılık destek kredisi kullanabiliyor.

Faiz indirimli tarım kredisi kullanmayanlar ise 15 milyon liraya kadar yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda bu krediden yararlanabilecek.

Daha önce sübvansiyonlu tarım kredisi alan balıkçılar, ödeme güçlerini aşmamak kaydıyla ilave kredi talebinde bulunabilecek.