Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, ağustosta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar olurken yılın 8 ayında 165,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ağustosta dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 54 milyar dolara yükseldi. Ağustos ayı ithalatı ise 32,6 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk lirasıyla dış ticaret de yükseliş eğilimini sürdürdü.

Türk lirasıyla ihracat ocakta 7 milyar 27 milyon lira, ithalat ise 12 milyar 135 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 19 milyar 162 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhracat şubatta 8 milyar 573 milyon lira, ithalat 13 milyar 514 milyon lira, dış ticaret hacmi 22 milyar 87 milyon lira oldu. Martta ise söz konusu ihracat 9 milyar 275 milyon lira, ithalat 17 milyar 157 milyon lira, dış ticaret hacmi 26 milyar 432 milyon lira olarak hesaplandı.

Nisanda Türk lirasıyla ihracat 8 milyar 421 milyon liraya, ithalat 17 milyar 590 milyon liraya, dış ticaret hacmi de 26 milyar 11 milyon liraya ulaştı. Mayısta ihracat 7 milyar 442 milyon lira, ithalat, 19 milyar 92 milyon lira, ticaret hacmi ise 26 milyar 534 milyon lira oldu.

Türk lirasıyla ihracat haziranda 9 milyar 939 milyon lira, ithalat 22 milyar 288 milyon lira oldu. Dış ticaret hacmi de 32 milyar 226 milyon lira olarak hesaplandı. Söz konusu ihracat tutarı, temmuzda 7 milyar 953 milyon lira, ithalat 18 milyar 582 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 26 milyar 535 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Türk lirasıyla dış ticaret hacmi ağustosta 34 milyar 177 milyon lira oldu

Türk lirasıyla ihracat ağustosta ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artarak 10 milyar 382 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 23 milyar 795 milyar lira olurken dış ticaret hacmi ise 34 milyar 177 milyon lira olarak belirlendi.

İhracat bu yılın ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 artarak 69 milyar 11 milyon lira oldu. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 144 milyar 151 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 213 milyar 162 milyon lira olarak kaydedildi.

Ağustosta Türk lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 164, ihracat yapan firma sayısı ise 6 bin 439 olarak gerçekleşti. Temmuzda ülke sayısı 159, ihracat yapan firma sayısı da 5 bin 529 idi.