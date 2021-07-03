Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan 3,6 milyar varil petrol taşındı
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan bugüne kadar 3 milyar 670 milyon varil petrol taşındı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ) Twitter hesabından, BOTAŞ International Şirketinin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "BOTAŞ International Şirketi (BIL) uluslararası projelerle ilgili olarak arz kaynağı ülkelerle ilişkilerini daha etkin ve verimli hale getirmek, petrol ve doğal gaz projeleri konusunda söz sahibi ülkelerin ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerine en iyi şekilde katılabilmek amacıyla 3 Temmuz 1996'da BOTAŞ tarafından kuruldu" sözleri kullanıldı.
Ayrıca paylaşımda, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan bugüne kadar 3 milyar 670 milyon varil petrol taşındığı bilgisi verildi.
Etiketler: Petrol
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