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Ekonomi
AA 24.07.2025 11:09

Bakanlıktan ÖTV düzenlemesine ilişkin açıklama: Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, binek otomobillerin özel tüketim vergisine (ÖTV) ilişkin düzenlemenin, cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

Bakanlıktan ÖTV düzenlemesine ilişkin açıklama: Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin ÖTV'sinde yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Düzenlemenin gerekçesine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu adım, esas itibarıyla cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır. Bu çerçevede satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir. Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur. Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır. Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir."

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Otomotiv ÖTV Vergi Hazine ve Maliye Bakanlığı
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