Bakanlık, yerel yönetimlere 96 milyar liralık çevre desteği sağladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve daha temiz çevrede yaşanabilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimleri desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda bu yıl belediyelere ve kamu kurumlarına 3 bin 787 proje için toplam 95 milyar 999 milyon 75 bin lira destek sağlandı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ise 2002-2025 yılları arasında belediyelere ve kamu kurumlarına 28 bin 197 projeye 25 milyar 756 milyon liralık destek verdi.

Son 23 yılda ise Bakanlık, çevre ve şehircilik alanında toplam 7 trilyon 93 milyar 151 milyon 460 bin lira yerel yönetimlere destek sundu.

İLBANK'tan yerel yönetimlere bu yıl 15 milyar liralık çevre desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İLBANK, çevre yatırımları kapsamında atık su, içme suyu tesisleri, yol ve asfalt, çevre düzenleme işleri için yerel yönetimlere 2002 yılından bu yana 10 bin 907 projeye, 1 trilyon 6 milyar 199 milyon 962 bin 298 lira destek sundu.

Öte yandan İLBANK, bu yıl yerel yönetimlere toplam 15 milyar 286 milyon 895 bin 292 lira çevre desteği sağladı.

Köylere ve belediyelere yönelik destek devam ediyor

KÖYDES projesiyle köylerin yol ve içme suyu yatırımları, iskan projeleri, baraj yapımından etkilenen hanelerin konut ve tarım arazisi alımları ve kendi evini yapmak isteyenlere yönelik destek sağlanıyor.

Bu kapsamda, bu yıl 2 bin 846 proje tamamlanarak 2005-2025 yılları arasındaki proje sayısı toplam 195 bin 315'e yükseldi.

Belediyelerin su, kanalizasyon ve altyapı projelerini desteklemek amacıyla İLBANK tarafından yürütülen Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında tamamlanan proje sayısı ise 1457 oldu.

Atık su arıtma tesisi sayısı 1258'e, hizmet verilen belediye nüfusu oranı yüzde 91,1'e yükseldi.

Katı atık düzenli depolama tesisi sayısı ise 97'ye ulaştı. Bu tesislerle 1252 belediyede ülke nüfusunun yüzde 96,1'ine hizmet veriliyor.