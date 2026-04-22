Bakanlığın teşvikleriyle 50 milyon balon balığının ekosisteme girişi engellendi

Zehriyle hayati tehlike oluşturan ve kuvvetli çenesiyle balıkçıların av malzemelerine büyük zarar veren balon balığıyla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Akdeniz ve Ege'de popülasyonu hızla artan bu istilacı türün azaltılması için hayata geçirilen "avcılık" desteklemeleri sonuç vermeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerie göre, 2020 yılından bu yana uygulanan destekleme programıyla Türkiye genelinde 665 bin 41 balon balığı denizlerden temizlendi. Gerçekleştirilen bu avcılık faaliyeti sayesinde yaklaşık 50 milyon potansiyel yeni bireyin üremesi durduruldu. Sadece geçtiğimiz yıl 291 bin 547 balon balığı yakalanarak 21 milyon 866 bin 25 yeni bireyin ekosisteme girişi engellenmiş oldu.

Kuyruk başına 35 liraya kadar destek ödemesi sürecek

Balon balığının yoğunluğunu azaltmak amacıyla yürütülen avcılık destekleme programı bu yıl da devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen tarifeye göre; en tehlikeli türlerden olan benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için 100 bin adede kadar kuyruk başına 35 lira, diğer türler için ise 200 bin adede kadar 10 lira ödeme yapılacak.

Türkiye'de teşvik uygulamasının başladığı 2020 yılından bu yana yıllara göre avlanan balon balığı ve ekosisteme girişi engellenen potansiyel birey sayıları şu şekilde gerçekleşti:

Yıl Avlanan Balık Engellenen Birey 2020 46.192 3.464.400 2021 9.886 741.450 2022 48.193 3.614.475 2023 79.703 5.977.725 2024 189.520 14.214.000 2025 291.547 21.866.025

Sanayiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor

Öte yandan, uygun donanıma sahip ruhsatlı balıkçı tekneleri tarafından avlanmasına müsaade edilen balon balığının ekonomik değere dönüştürülmesi için de adımlar atılıyor. Toplanan balıkların toksik özelliklerinden arındırılarak ilaç, deri ve tekstil gibi sanayi kollarında hammadde olarak değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.